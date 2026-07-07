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Говорити про перелом у війні з Росією ще зарано, - Сирcький

19:13 07.07.2026 Вт
2 хв
У ЗСУ заявили про наміри РФ розширити лінію фронту
aimg Олена Бджола
Говорити про перелом у війні з Росією ще зарано, - Сирcький Фото: головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський (t.me/ministry_of_defense_ua)
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Сили оборони України ефективно протистоять ворогу, проте наразі про поворотний момент у війні не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ, генерала Олександра Сирського у Facebook.

Сирський про перелом у війні проти РФ

Генерал Сирський заявив про нові успіхи Сили оборони України на фронті:

  • стабільно високі показники знищення російських окупантів і їхньої техніки,
  • послідовна руйнація ворожої логістики,
  • результативні удари по об'єктах військової та критичної інфраструктури, насамперед паливно-енергетичного комплексу РФ.

"Це свідчить, що ми діємо правильно. Водночас говорити про якісний перелом у війні ще зарано. Агресор демонструє ознаки виснаження, однак зберігає значний наступальний потенціал", - попередив Сирський.

За словами Головнокомандувача, ворог відповідає тим, що:

  • нарощує чисельність своїх військ,
  • продовжує масовані удари по території України,
  • збільшує виробництво засобів ураження,
  • готується до перехоплення ініціативи та можливих наступальних дій на нових ділянках фронту.

ЗСУ діють на випередження

Сирський зазначив, що армія враховує ці загрози, працює над зміцненням стійкості оборони та повинна діяти на випередження.

"Підготовка військовослужбовців залишається одним із безумовних пріоритетів після виконання бойових завдань. Саме від її якості безпосередньо залежать життя захисників, стійкість підрозділів та ефективність оборони", - впевнений Сирський.

Росія намагається розширити лінію фронту

Збройні Сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, каже Сирський.

"Проте ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою, планує збільшувати протяжність фронту, яка вже перевищує 1250 кілометрів", - уточнив генерал.

Раніше Сирський повідомив про пріоритети фронтової медицини. Це наземні роботизовані комплекси, захищені підземні стабілізаційні пункти та повна цифровізація.

У червні Сили оборони України знищили майже 5 тисяч дронів типу Shahed та інших БПЛА цього класу. За словами Сирського, 55% усіх знищених ударних дронів уразили екіпажі першого ешелону перехоплення.

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Україна Збройні сили України Війна Росії проти України Олександр Сирський
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