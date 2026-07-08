ВСУ поразили российские НПЗ, танкеры, аэродром и мосты

Ночью 8 июля Силы обороны Украины нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам, шести танкерам, аэродрому "Борисоглебск", а также автомобильным мостам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Одной из целей для СОУ стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. После ударов там прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Пока масштабы повреждений уточняются.

В Генштабе ВСУ отмечают, что этот НПЗ является частью структуры "Роснефти", а также одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья.

Его мощность составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее, которое, в частности, используется для обеспечения военной логистики РФ.

Также под удар попал нефтеперерабатывающий комплекс "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Татарстан). На объекте также прогремели взрывы и начался пожар. Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России.

Общая мощность предприятия превышает 8 млн. тонн сырья в год. Оно производит дизельное горючее, бензин, авиатопливо и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения российской экономики и военной логистики.

К слову, на этом фоне ССО подтвердили поражение сразу двух нефтеперерабатывающих предприятий врага в Нижнекамске:

нефтеперерабатывающего комплекса "ТАНЕКО",

НПЗ "ТАИФ-НК" .

"ТАНЕКО" - один из крупнейших и современных нефтеперерабатывающих заводов России. У предприятия глубина переработки до 99%", - заявили в ССО.

Кроме того, украинские военные поразили шесть танкеров российского "теневого флота". Один из них находился в Черном море, еще пять – в Азовском. Эти суда использовались для обеспечения логистики оккупационных войск на юге Украины.

Также успешно поражен военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Сейчас результаты атаки уточняются.

Отдельно сообщается, что 7 июля под удар попали автомобильные мосты в районах Уразового и Шелаева Белгородской области. Солдаты РФ использовали эти объекты для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.