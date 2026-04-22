ЗСУ уразили пункт управління рухом військових кораблів РФ у Севастополі

Сили оборони України 21-го та в ніч на 22 квітня уразили пункт управління рухом військових кораблів росіян у Севастополі та інші ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"21-го та в ніч на 22-е квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі (ТОТ АР Крим).

Також завдано ураження пунктам управління дронами у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління безпілотниками "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині.

Окрім цього, українські воїни били по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області РФ.

Завдано також ураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на ТОТ української Донеччини та Високого Бєлгородської області РФ.

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.