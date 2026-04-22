ЗСУ уразили пункт управління рухом військових кораблів РФ у Севастополі

11:15 22.04.2026 Ср
Були атаковані й інші важливі об'єкти ворога
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили пункт управління рухом військових кораблів РФ у Севастополі (Getty Images)

Сили оборони України 21-го та в ніч на 22 квітня уразили пункт управління рухом військових кораблів росіян у Севастополі та інші ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"21-го та в ніч на 22-е квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі (ТОТ АР Крим).

Також завдано ураження пунктам управління дронами у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління безпілотниками "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині.

Окрім цього, українські воїни били по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області РФ.

Завдано також ураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на ТОТ української Донеччини та Високого Бєлгородської області РФ.

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по важливих об'єктах РФ

Нагадаємо, українські військові вночі 21 квітня вдарили по складах боєприпасів, пальному та іншій інфраструктурі окупантів - і на окупованих територіях, і вглиб Росії.

В ніч на понеділок, 20 квітня, Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу у російському Туапсе.

Також раніше Сили оборони України завдали ракетного удару по Таганрогу Ростовської області РФ. Уражено підприємство ОПК "Атлант Аеро", яке виробляє дрони "Молнія" та комплектуючі до безпілотників "Оріон".

