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Біля Чорнобиля "прилетіло" в сховище ядерного пального

10:25 07.06.2026 Нд
2 хв
Чи зафіксували зміни радіаційного фону?
aimg Марія Науменко
Біля Чорнобиля "прилетіло" в сховище ядерного пального Фото: наслідки удару російського БПЛА по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині (t.me/GeneralStaffZSU)
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У Чорнобильській зоні вночі 7 червня російський безпілотник влучив у будівлю на території сховища відпрацьованого ядерного палива. Після атаки сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

За даними компанії, близько 02:10 ворожий БПЛА атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Внаслідок удару частково зруйновано будівлю приймання контейнерів.

В "Енергоатомі" уточнили, що відпрацьоване ядерне паливо в цій будівлі не зберігалося.

Після влучання виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів. Її оперативно локалізували та повністю ліквідували.

Постраждалих серед персоналу немає.

Водночас радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми. Наразі фахівці продовжують моніторинг ситуації та взаємодіють з усіма відповідальними державними службами.

"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", - наголосили в "Енергоатомі".

Деталі від Генштабу

Згодом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що удар було завдано по об'єкту поблизу села Буряківка Київської області, приблизно за 15 кілометрів від Чорнобильської АЕС.

За інформацією військових, Централізоване сховище призначене для довгострокового та безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних електростанцій.

На місці ліквідованої пожежі виявили залишки ударного безпілотника типу Shahed.

Наразі радіаційний фон на території об'єкта залишається в межах норми. Фахівці продовжують моніторинг ситуації.

"Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній і радіаційній безпеці в Європі", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у травні 2026 року в Чорнобильській зоні відчуження сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила значні території заповідника. Через суху погоду та сильний вітер вогонь швидко поширювався.

Тоді профільні служби повідомляли, що рівень гамма-випромінювання та концентрація радіонуклідів залишалися в межах допустимих значень як у зоні відчуження, так і на решті території України.

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