Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ поразили пункт управления движением военных кораблей РФ в Севастополе

11:15 22.04.2026 Ср
Были атакованы и другие важные объекты врага
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили пункт управления движением военных кораблей РФ в Севастополе (Getty Images)

Силы обороны Украины 21-го и в ночь на 22 апреля поразили пункт управления движением военных кораблей россиян в Севастополе и другие вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

"21-го и в ночь на 22-е апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, поражен пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота "Стрелецкий" в Севастополе (ВОТ АР Крым).

Также нанесены поражения пунктам управления дронами в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области РФ и пункту управления беспилотниками "Молния" в районе Добролюбовки на Харьковщине.

Кроме этого, украинские воины били по пункту управления подразделения противника в районе населенного пункта Вязове Белгородской области РФ.

Нанесены также поражения командно-наблюдательным пунктам врага вблизи Уютного на ВОТ украинской Донетчины и Высокого Белгородской области РФ.

Кроме того, поражено сосредоточение живой силы оккупантов в районе населенного пункта Графское Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по важным объектам РФ

Напомним, украинские военные ночью 21 апреля ударили по складам боеприпасов, горючему и другой инфраструктуре оккупантов - и на оккупированных территориях, и вглубь России.

В ночь на понедельник, 20 апреля, Силы обороны Украины нанесли новый удар по нефтяному терминалу в российском Туапсе.

Также ранее Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по Таганрогу Ростовской области РФ. Поражено предприятие ОПК "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион".

Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки
