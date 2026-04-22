ВСУ поразили пункт управления движением военных кораблей РФ в Севастополе
Силы обороны Украины 21-го и в ночь на 22 апреля поразили пункт управления движением военных кораблей россиян в Севастополе и другие вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
"21-го и в ночь на 22-е апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении.
В частности, поражен пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота "Стрелецкий" в Севастополе (ВОТ АР Крым).
Также нанесены поражения пунктам управления дронами в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области РФ и пункту управления беспилотниками "Молния" в районе Добролюбовки на Харьковщине.
Кроме этого, украинские воины били по пункту управления подразделения противника в районе населенного пункта Вязове Белгородской области РФ.
Нанесены также поражения командно-наблюдательным пунктам врага вблизи Уютного на ВОТ украинской Донетчины и Высокого Белгородской области РФ.
Кроме того, поражено сосредоточение живой силы оккупантов в районе населенного пункта Графское Донецкой области.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Удары по важным объектам РФ
Напомним, украинские военные ночью 21 апреля ударили по складам боеприпасов, горючему и другой инфраструктуре оккупантов - и на оккупированных территориях, и вглубь России.
В ночь на понедельник, 20 апреля, Силы обороны Украины нанесли новый удар по нефтяному терминалу в российском Туапсе.
Также ранее Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по Таганрогу Ростовской области РФ. Поражено предприятие ОПК "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион".