Склади боєприпасів та техніка ворога злетіли в повітря після ударів ЗСУ, - Генштаб

Українські військові вночі вдарили по складах боєприпасів, пальному та іншій інфраструктурі окупантів - і на окупованих територіях, і вглиб Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Знищено три склади боєприпасів

Під удар потрапили склади боєприпасів одразу в трьох місцях:

Мар'янівка - тимчасово окупована Донеччина

Лісне - тимчасово окупована Донеччина

Айдар - тимчасово окупована Луганська область.

Там само, в районі Айдара, знищили склад пально-мастильних матеріалів противника.

Удари по управлінню та техніці

Поблизу Новопавлівки на Запоріжжі знищили пункт управління підрозділу окупантів.

Також під удар потрапив район зосередження озброєння та техніки росіян біля Клімово на Брянщині - це вже територія Росії.

Логістика ворога під прицілом

Склади матеріально-технічних засобів знищили в двох місцях:

Персіановський - Ростовська область рф

Новомиколаївка - тимчасово окупована Херсонщина

Втрати противника та масштаби збитків зараз уточнюються.

Підтверджено удар по нафтопереробному заводу

Також стало відомо про результати попередніх ударів. 17 квітня 2026 року Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області рф.

Підтверджено ураження: