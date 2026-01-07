ВСУ поразили нефтебазу и склад технических средств россиян, - Генштаб
Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ, а также склад материально-технических средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
"В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Нефтебаза задействована в обеспечении горючим армии оккупантов", - отметили в Генштабе.
Также сообщается, что в результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков. Степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.
Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.
Удары ВСУ по инфраструктуре россиян
Напомним, вчера, 6 января, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу на территории России.
Кроме того, 1 января под ударом был нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ. В результате попадания на территории объекта был зафиксирован пожар.
Также под удар попали установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан. Цель была поражена, а результаты уточняются.
Ранее мы писали, что 3 и 4 января в Москве два дня подряд закрывали столичные аэропорты из-за атаки неизвестных дронов. Во второй день в связи с инцидентом было задержано около 200 рейсов.