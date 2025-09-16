ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ

Як уточнили в Генштабі, 8 вересня були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку.

Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони РФ Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту місця дислокації командування окупантів були успішно уражені.

"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, Сили оборони продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити РФ припинити загарбницьку війну.