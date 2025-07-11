У Мелітополі Сили оборони знищили станцію управління військами РФ з окупантами

Українські військові завдали успішного удару по місцю базування окупантів у Мелітополі. Знищено 5 загарбників, а також ключовий вузол управління РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Розвідники додали, що успішну операцію вдалося провести разом з рухом опору, який діє на окупованих територіях.

За даними української розвідки, виведення з ладу цієї системи порушить координацію дій росіян у регіоні.

Вибух також знищив апаратну станцію супутникового зв’язку, яку ворог планував використовувати для управління окупаційними військами на півдні України.

"Детонація відбулась у момент, коли московити “на розслабоні” розвантажували військовий транспорт - п’ятеро загарбників з так званої “росґвардії” ліквідовано", - розповіли у ГУР.

Як проінформували розвідники, російські військові облаштували на підприємстві логістичну базу, місця розміщення особового складу та військову техніку. У момент вибуху окупанти саме розвантажували транспорт.

Так, 10 липня на території одного з підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух.

Удари по Мелітополю

Минулого місяца у тимчасово окупованому Мелітополі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Гідромаш". Тоді, за словами очевидців, над містом здійнялися густі клуби диму, які було видно з різних районів. Місцеві також чули вибухи. На місці працювали пожежні бригади.

Раніше у районі заводу "Гідромаш" неодноразово лунали вибухи. Ще на початку 2023 року, за інформацією партизанів, росіяни обладнали склад для зберігання боєприпасів.

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