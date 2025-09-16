ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ

Как уточнили в Генштабе, 8 сентября были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск ВС РФ. Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении.

Перед этим, 28 августа, пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Вскоре после его визита места дислокации командования оккупантов были успешно поражены.

"Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, Силы обороны продолжают наносить выверенные удары по объектам агрессора, чтобы заставить РФ прекратить захватническую войну.