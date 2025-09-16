ua en ru
ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ

Вівторок 16 вересня 2025 08:57
ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ Фото ілюстративне: ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління російських військ в Донецькій області. Було уражено особовий склад противника, зокрема й представників командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як уточнили в Генштабі, 8 вересня були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку.

Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони РФ Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту місця дислокації командування окупантів були успішно уражені.

"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, Сили оборони продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити РФ припинити загарбницьку війну.

Удари ЗСУ по окупантах

Нагадаємо, раніше Сили оборони вдарили по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Перед тим ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також українські військові атакували місце базування росіян у Мелітополі. Внаслідок операції було знищено 5 загарбників, а також ключовий вузол управління РФ.

