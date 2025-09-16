ua en ru
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ

Вторник 16 сентября 2025 08:57
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ Фото иллюстративное: ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления российских войск в Донецкой области. Был поражен личный состав противника, в том числе и представители командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как уточнили в Генштабе, 8 сентября были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск ВС РФ. Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении.

Перед этим, 28 августа, пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Вскоре после его визита места дислокации командования оккупантов были успешно поражены.

"Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, Силы обороны продолжают наносить выверенные удары по объектам агрессора, чтобы заставить РФ прекратить захватническую войну.

Удары ВСУ по оккупантам

Напомним, ранее Силы обороны ударили по пункту управления 85-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области.

Перед тем ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также украинские военные атаковали место базирования россиян в Мелитополе. В результате операции было уничтожено 5 захватчиков, а также ключевой узел управления РФ.

