ЗСУ уразили дронами підсанкційний танкер MARQUISE неподалік від Туапсе

На момент ураження танкер без вантажу (вантажомісткість понад 37 тисяч тонн) під прапором Камеруна знаходилося в дрейфі.

Судно перебувало на відстані у 210 км від Туапсе без сигналу AIS (система, що служить судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та ін.) та ймовірно очікувало завантаження в морі від іншого судна.

Дрони уразили кормову частину - вибух відбувся у районі гвинто-рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

"Сили оборони України продовжать вживати системних заходів для припинення збройної агресії РФ проти України", - йдеться у заяві генштабу.

Танкер MARQUISE перебуває під санкціями України, Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався ворогом для незаконного транспортування нафтопродуктів.

"Тіньовий флот" Росії

Країна-агресорка використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення крадених ресурсів з тимчасово окупованих територій України.

Раніше щонайменше вісім підсанкційних нафтових танкерів рухалися через Ла-Манш попри те, що британський уряд оголосив про боротьбу з "тіньовим флотом".