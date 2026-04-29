Росія збільшує "тіньовий флот", попри західні санкції, - ЗМІ

Попри санкції США та Євросоюзу, Росія продовжує розширювати так званий "тіньовий флот" для експорту енергоресурсів, зокрема скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, чотири танкери для перевезення СПГ - "Космос", "Луч", "Оріон" і "Меркурій" - нещодавно змінили прапор на російський і прямують у напрямку Арктики.

Згідно з даними стеження за суднами, частина з них рухається Північною Атлантикою, а одне сигналізує про курс на Мурманськ, який розташований поблизу плавучого газосховища Saam, що використовується для експорту з проєкту Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями США.

За інформацією бази даних суден Equasis, танкери змінили реєстрацію та прапор у березні-квітні після зміни власників. Раніше вони належали компанії Oman Ship Management Co. або пов’язаним із нею структурам.

Як зазначає Bloomberg, ці судна мають ознаки "тіньового флоту": вони старші за типовий сучасний флот СПГ-танкерів, а також були передані маловідомим компаніям через непрозорі схеми власності та посередників.

Загалом, за даними аналізу Bloomberg, щонайменше 16 танкерів уже залучалися до перевезення СПГ із російських санкційних проєктів. Один із суден раніше був пошкоджений у березні та виведений з експлуатації.

За даними Equasis, у лютому власниками "Космосу" та "Лучу" стала гонконгська компанія Mighty Ocean Shipping Ltd., тоді як "Оріон" і "Меркурій" перейшли до компанії Celtic Maritime & Trading SA.