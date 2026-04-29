RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ поразили дронами подсанкционный танкер MARQUISE неподалеку от Туапсе

13:21 29.04.2026 Ср
2 мин
Выключенные радары не спасли судно
aimg Валерий Ульяненко
Фото: подсанкционный танкер MARQUISE (facebook.com.GeneralStaff)

Утром в среду, 29 апреля, подразделение Военно-Морских Сил ВСУ поразило морскими дронами подсанкционное судно MARQUISE неподалеку от Туапсе.

На момент поражения танкер без груза (грузовместимость более 37 тысяч тонн) под флагом Камеруна находилось в дрейфе.

Судно находилось на расстоянии в 210 км от Туапсе без сигнала AIS (система, служащая судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и др.) и вероятно ожидало загрузки в море от другого судна.

Дроны поразили кормовую часть - взрыв произошел в районе винто-рулевой группы и машинного отделения. Степень повреждений пока уточняется.

"Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении генштаба.

Танкер MARQUISE находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался врагом для незаконной транспортировки нефтепродуктов.

"Теневой флот" России

Страна-агрессор использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза ворованных ресурсов с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее по меньшей мере восемь подсанкционных нефтяных танкеров двигались через Ла-Манш несмотря на то, что британское правительство объявило о борьбе с "теневым флотом".

Кроме того, новый пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет Кремлю получать доходы от нефти.

Отметим, Служба внешней разведки Украины заявила о планах страны-агрессора увеличить количество нефтяных танкеров, которые будут ходить под российским флагом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныДрони