ВСУ поразили дронами подсанкционный танкер MARQUISE неподалеку от Туапсе

На момент поражения танкер без груза (грузовместимость более 37 тысяч тонн) под флагом Камеруна находилось в дрейфе.

Судно находилось на расстоянии в 210 км от Туапсе без сигнала AIS (система, служащая судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и др.) и вероятно ожидало загрузки в море от другого судна.

Дроны поразили кормовую часть - взрыв произошел в районе винто-рулевой группы и машинного отделения. Степень повреждений пока уточняется.

"Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении генштаба.

Танкер MARQUISE находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался врагом для незаконной транспортировки нефтепродуктов.

"Теневой флот" России

Страна-агрессор использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза ворованных ресурсов с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее по меньшей мере восемь подсанкционных нефтяных танкеров двигались через Ла-Манш несмотря на то, что британское правительство объявило о борьбе с "теневым флотом".