ЗСУ уразили дронами підсанкційний танкер MARQUISE неподалік від Туапсе

13:21 29.04.2026 Ср
Вимкнені радари не врятували судно
aimg Валерій Ульяненко
ЗСУ уразили дронами підсанкційний танкер MARQUISE неподалік від Туапсе Фото: підсанкційний танкер MARQUISE (facebook.com.GeneralStaff)

Вранці у середу, 29 квітня, підрозділ Військово-Морських Сил ЗСУ уразив морськими дронами підсанкційне судно MARQUISE неподалік від Туапсе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу.

Читайте також: Росія збільшує "тіньовий флот", попри західні санкції, - ЗМІ

На момент ураження танкер без вантажу (вантажомісткість понад 37 тисяч тонн) під прапором Камеруна знаходилося в дрейфі.

Судно перебувало на відстані у 210 км від Туапсе без сигналу AIS (система, що служить судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та ін.) та ймовірно очікувало завантаження в морі від іншого судна.

Дрони уразили кормову частину - вибух відбувся у районі гвинто-рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

"Сили оборони України продовжать вживати системних заходів для припинення збройної агресії РФ проти України", - йдеться у заяві генштабу.

Танкер MARQUISE перебуває під санкціями України, Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався ворогом для незаконного транспортування нафтопродуктів.

"Тіньовий флот" Росії

Країна-агресорка використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення крадених ресурсів з тимчасово окупованих територій України.

Раніше щонайменше вісім підсанкційних нафтових танкерів рухалися через Ла-Манш попри те, що британський уряд оголосив про боротьбу з "тіньовим флотом".

Крім того, новий пакет антиросійських санкцій, який готує Євросоюз, повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє Кремлю отримувати доходи від нафти.

Зазначимо, Служба зовнішньої розвідки України заявила про плани країни-агресорки збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором.

Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
