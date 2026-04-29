ЗСУ уразили дронами підсанкційний танкер MARQUISE неподалік від Туапсе
Вранці у середу, 29 квітня, підрозділ Військово-Морських Сил ЗСУ уразив морськими дронами підсанкційне судно MARQUISE неподалік від Туапсе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу.
На момент ураження танкер без вантажу (вантажомісткість понад 37 тисяч тонн) під прапором Камеруна знаходилося в дрейфі.
Судно перебувало на відстані у 210 км від Туапсе без сигналу AIS (система, що служить судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та ін.) та ймовірно очікувало завантаження в морі від іншого судна.
Дрони уразили кормову частину - вибух відбувся у районі гвинто-рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.
"Сили оборони України продовжать вживати системних заходів для припинення збройної агресії РФ проти України", - йдеться у заяві генштабу.
Танкер MARQUISE перебуває під санкціями України, Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався ворогом для незаконного транспортування нафтопродуктів.
"Тіньовий флот" Росії
Країна-агресорка використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення крадених ресурсів з тимчасово окупованих територій України.
Раніше щонайменше вісім підсанкційних нафтових танкерів рухалися через Ла-Манш попри те, що британський уряд оголосив про боротьбу з "тіньовим флотом".
Крім того, новий пакет антиросійських санкцій, який готує Євросоюз, повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє Кремлю отримувати доходи від нафти.
Зазначимо, Служба зовнішньої розвідки України заявила про плани країни-агресорки збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором.