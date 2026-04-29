ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ поразили дронами подсанкционный танкер MARQUISE неподалеку от Туапсе

13:21 29.04.2026 Ср
2 мин
Выключенные радары не спасли судно
aimg Валерий Ульяненко
ВСУ поразили дронами подсанкционный танкер MARQUISE неподалеку от Туапсе Фото: подсанкционный танкер MARQUISE (facebook.com.GeneralStaff)

Утром в среду, 29 апреля, подразделение Военно-Морских Сил ВСУ поразило морскими дронами подсанкционное судно MARQUISE неподалеку от Туапсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба.

Читайте также: Россия увеличивает "теневой флот", несмотря на западные санкции, - СМИ

На момент поражения танкер без груза (грузовместимость более 37 тысяч тонн) под флагом Камеруна находилось в дрейфе.

Судно находилось на расстоянии в 210 км от Туапсе без сигнала AIS (система, служащая судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и др.) и вероятно ожидало загрузки в море от другого судна.

Дроны поразили кормовую часть - взрыв произошел в районе винто-рулевой группы и машинного отделения. Степень повреждений пока уточняется.

"Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении генштаба.

Танкер MARQUISE находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался врагом для незаконной транспортировки нефтепродуктов.

"Теневой флот" России

Страна-агрессор использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза ворованных ресурсов с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее по меньшей мере восемь подсанкционных нефтяных танкеров двигались через Ла-Манш несмотря на то, что британское правительство объявило о борьбе с "теневым флотом".

Кроме того, новый пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет Кремлю получать доходы от нефти.

Отметим, Служба внешней разведки Украины заявила о планах страны-агрессора увеличить количество нефтяных танкеров, которые будут ходить под российским флагом.

Российская Федерация Вооруженные силы Украины Дрони
Новости
Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
Аналитика
