UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Північ Покровська контролюють Сили оборони, під Мирноградом ворог несе втрати

Фото: ЗСУ контролюють північ Покровська (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Російські війська протягом доби 49 разів атакували позиції Сил оборони України на сході. Українські підрозділи зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують ворога на підступах до Мирнограда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угруповання військ "Схід".

Підрозділи Сил оборони України стримують активний наступ противника та з початку поточної доби відбили 49 ворожих штурмів.

Найзапекліші бойові дії тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де українські захисники ведуть активну оборону та завдають ворогу значних втрат у живій силі.

На Покровському напрямку російські війська 16 разів атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія, а також у напрямку Білицького. Одне боєзіткнення станом на вечір триває.

Водночас Сили оборони України утримують контроль над північною частиною Покровська.

У Мирнограді українські підрозділи надійно тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до міста.

Окремо зазначається, що логістична ситуація залишається складною, однак командування вживає заходів для розширення логістичних коридорів у напрямку Мирнограда, щоб посилити можливості постачання та підтримки підрозділів.

Покровсько-Мирноградський напрямок

Напрямок залишається одним із ключових на сході України через стратегічне значення населених пунктів і логістичних шляхів. Упродовж останніх тижнів російські війська посилили тиск у цьому районі, намагаючись прорвати українську оборону та ускладнити забезпечення ЗСУ.

Раніше в Угрупованні військ "Схід" повідомляли про зростання кількості штурмових дій противника та активне застосування піхоти за підтримки артилерії.

Водночас Сили оборони продовжують утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат і не допускаючи просування вглиб оборони.

Нагадаємо, що командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів про ситуацію в Покровську. Він наголосив, що українські сили накопичують підрозділи для контрштурмових дій. Проте погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії.

Російські війська не припиняють спроб захопити Покровськ, однак, застрягнувши у міських боях, були змушені змінити тактику наступу. Про це заявив командир 7-го корпусу штурмових рейнджерів ДШВ Євген Ласійчук.

Також бійці 7-го корпусу ДШВ оприлюднили рідкісні кадри з передової, які демонструють умови, в яких українські захисники щодня стримують просування російських сил.

Крім того, раніше повідомлялося, що 19 грудня Сили оборони України провели успішну спецоперацію поблизу Покровська, внаслідок якої було знищено значне скупчення ворожої бронетехніки. Серед втрат противника - ЗРК "Оса", танки, бойові броньовані машини та інша техніка.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиргородПокровськЗбройні сили УкраїниВійна в Україні