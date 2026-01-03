Північ Покровська контролюють Сили оборони, під Мирноградом ворог несе втрати

Підрозділи Сил оборони України стримують активний наступ противника та з початку поточної доби відбили 49 ворожих штурмів.

Найзапекліші бойові дії тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де українські захисники ведуть активну оборону та завдають ворогу значних втрат у живій силі.

На Покровському напрямку російські війська 16 разів атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія, а також у напрямку Білицького. Одне боєзіткнення станом на вечір триває.

Водночас Сили оборони України утримують контроль над північною частиною Покровська.

У Мирнограді українські підрозділи надійно тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до міста.

Окремо зазначається, що логістична ситуація залишається складною, однак командування вживає заходів для розширення логістичних коридорів у напрямку Мирнограда, щоб посилити можливості постачання та підтримки підрозділів.

Покровсько-Мирноградський напрямок

Напрямок залишається одним із ключових на сході України через стратегічне значення населених пунктів і логістичних шляхів. Упродовж останніх тижнів російські війська посилили тиск у цьому районі, намагаючись прорвати українську оборону та ускладнити забезпечення ЗСУ.

Раніше в Угрупованні військ "Схід" повідомляли про зростання кількості штурмових дій противника та активне застосування піхоти за підтримки артилерії.

Водночас Сили оборони продовжують утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат і не допускаючи просування вглиб оборони.