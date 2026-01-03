Север Покровска контролируют Силы обороны, под Мирноградом враг несет потери

Российские войска в течение суток 49 раз атаковали позиции Сил обороны Украины на востоке. Украинские подразделения сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают врага на подступах к Мирнограду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".
Подразделения Сил обороны Украины сдерживают активное наступление противника и с начала текущих суток отбили 49 вражеских штурмов.
Ожесточенные боевые действия продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где украинские защитники ведут активную оборону и наносят врагу значительные потери в живой силе.
На Покровском направлении российские войска 16 раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал, а также в направлении Белицкого. Одно боестолкновение по состоянию на вечер продолжается.
В то же время Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска.
В Мирнограде украинские подразделения надежно держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к городу.
Отдельно отмечается, что логистическая ситуация остается сложной, однако командование принимает меры для расширения логистических коридоров в направлении Мирнограда, чтобы усилить возможности снабжения и поддержки подразделений.
Направление остается одним из ключевых на востоке Украины из-за стратегического значения населенных пунктов и логистических путей. В течение последних недель российские войска усилили давление в этом районе, пытаясь прорвать украинскую оборону и усложнить обеспечение ВСУ.
Ранее в Группировке войск "Восток" сообщали о росте количества штурмовых действий противника и активном применении пехоты при поддержке артиллерии.
В то же время Силы обороны продолжают удерживать позиции, нанося врагу потери и не допуская продвижения вглубь обороны.
Напомним, что командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал о ситуации в Покровске. Он отметил, что украинские силы накапливают подразделения для контрштурмовых действий. Однако погодные условия существенно усложняют боевые действия.
Российские войска не прекращают попыток захватить Покровск, однако, застряв в городских боях, были вынуждены изменить тактику наступления. Об этом заявил командир 7-го корпуса штурмовых рейнджеров ДШВ Евгений Ласийчук.
Также бойцы 7-го корпуса ДШВ обнародовали редкие кадры с передовой, которые демонстрируют условия, в которых украинские защитники ежедневно сдерживают продвижение российских сил.
Кроме того, ранее сообщалось, что 19 декабря Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию вблизи Покровска, в результате которой было уничтожено значительное скопление вражеской бронетехники. Среди потерь противника - ЗРК "Оса", танки, боевые бронированные машины и другая техника.