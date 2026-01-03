Север Покровска контролируют Силы обороны, под Мирноградом враг несет потери

Подразделения Сил обороны Украины сдерживают активное наступление противника и с начала текущих суток отбили 49 вражеских штурмов.

Ожесточенные боевые действия продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где украинские защитники ведут активную оборону и наносят врагу значительные потери в живой силе.

На Покровском направлении российские войска 16 раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал, а также в направлении Белицкого. Одно боестолкновение по состоянию на вечер продолжается.

В то же время Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска.

В Мирнограде украинские подразделения надежно держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к городу.

Отдельно отмечается, что логистическая ситуация остается сложной, однако командование принимает меры для расширения логистических коридоров в направлении Мирнограда, чтобы усилить возможности снабжения и поддержки подразделений.

Покровско-Мирноградское направление

Направление остается одним из ключевых на востоке Украины из-за стратегического значения населенных пунктов и логистических путей. В течение последних недель российские войска усилили давление в этом районе, пытаясь прорвать украинскую оборону и усложнить обеспечение ВСУ.

Ранее в Группировке войск "Восток" сообщали о росте количества штурмовых действий противника и активном применении пехоты при поддержке артиллерии.

В то же время Силы обороны продолжают удерживать позиции, нанося врагу потери и не допуская продвижения вглубь обороны.