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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 34 одиниці ворожої техніки та більше 170 дронів

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 34 одиниці ворожої техніки та більше 170 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 7 січня, на Таврійському напрямку наші військові знищили 34 одиниці ворожої техніки росіян. Також нейтралізували й знищили 178 БпЛА різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 56 авіаударів;
  • провів 64 бойових зіткнення;
  • здійснив 919 артобстрілів.

Авдіївський напрямок 

ЗСУ відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

Шахтарський напрямок 

Ворог наступальних дій не вів. 

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Втрати ворога у живій силі склали 409 осіб. Наші воїни знищили 34 одиниці техніки росіян, зокрема:

  • 7 танків;
  • 11 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • 1 вертоліт;
  • 6 автомобілів;
  • 5 одиниць спеціальної техніки.

"Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 178 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 7 лютого, українські воїни ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 392 380 військових.

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