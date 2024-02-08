ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы вражеской техники и более 170 дронов

В течение суток враг

нанес 56 авиаударов;

провел 64 боевых столкновения;

совершил 919 артобстрелов.

Авдеевское направление

ВСУ отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 22 атаки.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе составили 409 человек. Наши воины уничтожили 34 единицы техники россиян, в частности:

7 танков;

11 ББМ;

4 артсистемы;

1 вертолет;

6 автомобилей;

5 единиц специальной техники.

"Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 178 БПЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 7 февраля, украинские воины ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 392 380 военных.