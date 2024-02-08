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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы вражеской техники и более 170 дронов

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы вражеской техники и более 170 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 7 января, на Таврическом направлении наши военные уничтожили 34 единицы вражеской техники россиян. Также нейтрализовали и уничтожили 178 БпЛА разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 56 авиаударов;
  • провел 64 боевых столкновения;
  • совершил 919 артобстрелов.

Авдеевское направление 

ВСУ отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 22 атаки.

Шахтерское направление 

Враг наступательных действий не вел. 

Запорожское направление

ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе составили 409 человек. Наши воины уничтожили 34 единицы техники россиян, в частности:

  • 7 танков;
  • 11 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • 1 вертолет;
  • 6 автомобилей;
  • 5 единиц специальной техники.

"Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 178 БПЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 7 февраля, украинские воины ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 392 380 военных.

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