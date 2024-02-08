Вертоліт та 910 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 8 лютого (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 392380 (+910) осіб ліквідовано;

танків - 6383 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 11899 (+20) од.;

артилерійських систем - 9411 (+24) од.;

РСЗВ - 980 од.;

засоби ППО - 666 (+1) од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 325 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14) од.;

крилаті ракети - 1880 (+31) од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27) од.;

спеціальна техніка - 1505 (+8) од. Ситуація на фронті В Україні на фронті протягом доби сталися 92 бойові зіткнення. Ворог активно штурмує Авдіївку та намагається захопити низку інших населених пунктів Донецької області. Як уточнюють в Інституті вивчення війни, позиційні бойові дії на фронті продовжуються вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, на заході Запорізької області, біля Новомихайлівки Донецької області та в районі н.п. Кринки Херсонської області. Російські загарбники намагаються просунутися під Авдіївкою.