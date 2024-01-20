ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 13 одиниць техніки ворога: яка ситуація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 3 ракетних удари;

провів 49 бойових зіткнень;

здійснив 592 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

Шахтарський напрямок

Захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області;

Запорізький напрямок

Українські оборонці відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Військові ліквідували 356 одиниць особового складу росіян. Зокрема знищили 13 одиниць техніки, у тому ж числі:

2 артсистеми;

3 БпЛА;

3 автомобіля;

5 одиниць спецтехніки.

"Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів противника", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 січня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 375 270 військових.