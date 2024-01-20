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Майже 800 окупантів, 14 артсистем та десяток ББМ. Генштаб оновив втрати РФ

Субота 20 січня 2024 07:50
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Майже 800 окупантів, 14 артсистем та десяток ББМ. Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати РФ (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 січня, становили 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 375 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 17 автомобілів, 14 артсистем та 10 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 375 270 (+750) осіб ліквідовано;
  • танків - 6171 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 11 455 (+10) од.;
  • артилерійських систем - 8868 (+14) од.;
  • РСЗВ - 967 (+1) од.;
  • засоби ППО - 654 од.;
  • літаків - 331 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6934 (+5) од.;
  • крилаті ракети - 1818 од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 848 (+17) од.;
  • спеціальна техніка - 1389 (+5) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 103 бойові зіткнення. ЗСУ стримують супротивника на Мар'їнському напрямі.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали на захід від Вербового та біля Роботиного, Новопрокопівки та в районі Кринків.

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