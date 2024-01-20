Майже 800 окупантів, 14 артсистем та десяток ББМ. Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 січня, становили 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 375 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 17 автомобілів, 14 артсистем та 10 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 375 270 (+750) осіб ліквідовано;

танків - 6171 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 11 455 (+10) од.;

артилерійських систем - 8868 (+14) од.;

РСЗВ - 967 (+1) од.;

засоби ППО - 654 од.;

літаків - 331 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6934 (+5) од.;

крилаті ракети - 1818 од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11 848 (+17) од.;

спеціальна техніка - 1389 (+5) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 103 бойові зіткнення. ЗСУ стримують супротивника на Мар'їнському напрямі. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали на захід від Вербового та біля Роботиного, Новопрокопівки та в районі Кринків.