ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 13 единиц техники врага: какая ситуация
За прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали 356 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 13 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- нанес 3 ракетных удара;
- провел 49 боевых столкновений;
- совершил 592 артобстрела.
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак.
Шахтерское направление
Защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области;
Запорожское направление
Украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших воинов
Военные ликвидировали 356 единиц личного состава россиян. В частности уничтожили 13 единиц техники, в том же числе:
- 2 артсистемы;
- 3 БпЛА;
- 3 автомобиля;
- 5 единиц спецтехники.
"Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов противника", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 375 270 военных.
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