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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 13 единиц техники врага: какая ситуация

Суббота 20 января 2024 10:25
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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 13 единиц техники врага: какая ситуация Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 13 единиц техники врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали 356 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 13 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 3 ракетных удара;
  • провел 49 боевых столкновений;
  • совершил 592 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак.

Шахтерское направление

Защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области;

Запорожское направление

Украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших воинов

Военные ликвидировали 356 единиц личного состава россиян. В частности уничтожили 13 единиц техники, в том же числе:

  • 2 артсистемы;
  • 3 БпЛА;
  • 3 автомобиля;
  • 5 единиц спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов противника", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 375 270 военных.

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