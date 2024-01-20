ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 13 единиц техники врага: какая ситуация

За прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали 356 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 13 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: нанес 3 ракетных удара;

провел 49 боевых столкновений;

совершил 592 артобстрела. Авдеевское направление Силы обороны отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Марьинское направление ВСУ продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак. Шахтерское направление Защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области; Запорожское направление Украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области. Достижения наших воинов Военные ликвидировали 356 единиц личного состава россиян. В частности уничтожили 13 единиц техники, в том же числе: 2 артсистемы;

3 БпЛА;

3 автомобиля;

5 единиц спецтехники. "Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов противника", - пишет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 375 270 военных.