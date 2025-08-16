Понад 1000 солдатів, танки та артилерія: Генштаб оновив втрати РФ за добу
Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Минулої доби російська армія втратила на фронті 1010 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько1069050 (+1010) осіб;
- танків -11112 (+6) од;
- бойових броньованих машин - 23135 (+2) од;
- артилерійських систем - 31540 (+42) од;
- РСЗВ - 1467 (+0) од;
- засоби ППО - 1207 (+0) од;
- літаків - 422 (+0) од;
- гелікоптерів - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51342 (+152);
- крилаті ракети - 3558 (+0);
- кораблі / катери - 28 (+0);
- підводні човни - один;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 58733 (+137);
- спеціальна техніка - 3942 (+2).
Нагадаємо, що Збройні сили України просунулися вперед на одній з важливих ділянок фронту. Йдеться про Лиманський напрямок.
Крім того, за інформацією від Генштабу, за минулу добу, з 14 на 15 серпня, ворог втратив на полі бою літак, 940 осіб особового складу та близько 150 одиниць безпілотників. Також ЗСУ знищили й іншу техніку.