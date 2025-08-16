ua en ru
Понад 1000 солдатів, танки та артилерія: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Субота 16 серпня 2025 07:34
Понад 1000 солдатів, танки та артилерія: Генштаб оновив втрати РФ за добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російська армія втратила на фронті 1010 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько1069050 (+1010) осіб;
  • танків -11112 (+6) од;
  • бойових броньованих машин - 23135 (+2) од;
  • артилерійських систем - 31540 (+42) од;
  • РСЗВ - 1467 (+0) од;
  • засоби ППО - 1207 (+0) од;
  • літаків - 422 (+0) од;
  • гелікоптерів - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51342 (+152);
  • крилаті ракети - 3558 (+0);
  • кораблі / катери - 28 (+0);
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 58733 (+137);
  • спеціальна техніка - 3942 (+2).

Нагадаємо, що Збройні сили України просунулися вперед на одній з важливих ділянок фронту. Йдеться про Лиманський напрямок.

Крім того, за інформацією від Генштабу, за минулу добу, з 14 на 15 серпня, ворог втратив на полі бою літак, 940 осіб особового складу та близько 150 одиниць безпілотників. Також ЗСУ знищили й іншу техніку.

