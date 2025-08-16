"Підмочили" плани ворога: дрон знищив російську вантажівку з гарматою на мосту

На Північно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по підірваному мосту. Український дрон знищив техніку прямо під час руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зауважимо, що у відео комунікаційного підрозділу 47 ОМБр "Маґура" показано, як російська вантажівка з гарматою намагається переїхати через підірваний міст, однак український дрон завдає точного удару, внаслідок чого вантажівка знищується ще на мосту, повністю зірвавши спробу ворога переправити озброєння.

"Цього разу вони намагалися провезти гармату вантажівкою... через річку, підірваним мостом... Результат у відео комунікаційного підрозділу 47 ОМБр "Маґура"., - додали в штабі.

Як пояснили в Генштабі, окупанти не полишають спроб діяти на Північно-Слобожанському напрямку.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за останню добу, з 15 на 16 серпня, російські війська зазнали значних втрат у боях проти України - понад 1000 солдатів.

Варто зазначити, що з початку цього літа загальні втрати ворога перевищили мільйон осіб.

Варто відзначити, що станом на 16:00 16 серпня на фронті зафіксовано майже 70 бойових зіткнень.

За даними Генштабу України, найбільш активні бойові дії наразі тривають на кількох напрямках, що залишаються найгарячішими на лінії фронту.

Водночас раніше сьогодні військові бригади "Спартан" розповіли, як на Покровському напрямку окупанти намагаються просуватися до позицій ЗСУ.