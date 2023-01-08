У ЗСУ спростували інформацію про "численні жертви" серед військових у Краматорську

"Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як так і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це - інформаційна операція Міноборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає", - заявив він.

Удар по Краматорську

Вночі 8 січня у Краматорську пролунали гучні вибухи. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, росіяни опівночі завдали семи ракетних ударів по території міста і ще два - по Костянтинівці.

Як зазначив Кириленко, коментуючи обстріл за добу, ворог бив на різних ділянках лінії фронту області та відносному тилу. Внаслідок обстрілів Краматорська, Костянтинівки, Курахового та Авдіївки відомо про одного загиблого та пораненого.

"Операція відплата"

"У відповідь на удар у перші хвилини січня за пунктом тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка реалізовано "Операцію відплати". Протягом доби було відкрито пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців у Краматорську", - написало Міноборони РФ.

Як зазначили окупанти, після удару по Краматорську вони нібито "знайшли" у будівлях гуртожитків училищ - №28 понад 700 військових ЗСУ та у гуртожитку №47 - понад 600.

Що відомо про удар у Макіївці

31 грудня ЗСУ завдали удару по району зосередження окупантів у ПТУ у Макіївці.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули десятки російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.

Зокрема, у ЗМІ називають інцидент у Макіївці як один із найбільших втрат РФ з початку війни. Передбачається, що там росіяни могли втратити сотні свіжих машин.

При цьому в українській розвідці заявили, що удар по зосередженню мобілізованих окупантів у Макіївці був частиною плану українських сил, мета якого стала на заваді російському наступу.

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