В ВСУ опровергли информацию о "многочисленных жертвах" среди военных в Краматорске

"Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это - информационная операция Минобороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", - заявил он.

Удар по Краматорску

Ночью 8 января в Краматорске раздались громкие взрывы. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, россияне в полночь нанесли семь ракетных ударов по территории города и еще два - по Константиновке.

Как отметил Кириленко, комментируя обстрелы за сутки, враг бил на разных участках линии фронта области и относительном тылу. В результате обстрелов Краматорска, Константиновки, Курахового и Авдеевки известно об одном погибшем и раненом.

"Операция возмездие"

"В ответ на удар в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка реализована "Операция возмездие". В течение суток были открыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске", - написало Минобороны РФ.

Как отметили оккупанты, после удара по Краматорску они якобы "нашли" в зданиях общежитий училищ - №28 более 700 военных ВСУ и в общежитии №47 - более 600.

Что известно об ударе в Макеевке

31 декабря ВСУ нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в ПТУ в Макеевке.

Минобороны России признало, что в Макеевке погибли десятки российских солдат. Впрочем, реальные потери россиян могут быть гораздо больше.

В частности, в СМИ называют инцидент в Макеевке как один из самых больших потерь РФ с начала войны. Предполагается, что там россияне могли потерять сотни свежемобилизованных.

При этом в украинской разведке заявили, что удар по сосредоточению мобилизованных оккупантов в Макеевке был частью плана украинских сил, цель которого помешать российскому наступлению.

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