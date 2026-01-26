ЗСУ спростували фейк про окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині: тривають бої

Ситуація на фронті

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що основні сили противника зосереджені в одному з кварталів багатоповерхової забудови Куп'янська, де наразі тривають заходи з очищення території. Українські захисники намагаються завершити операцію з мінімальними втратами.

Водночас Збройні сили України зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують наступ російських військ на підступах до Мирнограда. Також Сили оборони спростували інформацію про нібито захоплення села Міньківка на Донеччині, підкресливши, що населений пункт залишається під контролем України.

Раніше у ЗСУ зазначали, що обстановка у Вовчанську на Харківщині залишається стабільною, хоча російські підрозділи намагаються обійти місто та розширити зону свого впливу.

Безпосередньо у Вовчанську окупаційні війська ведуть спроби просування в південно-західній частині міста, де тривають інтенсивні бойові зіткнення.