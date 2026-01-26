ВСУ опровергли фейк об оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области: продолжаются бои

Как сообщили в группировке, распространенные отдельными информационными ресурсами данные не соответствуют действительности. Украинские подразделения продолжают находиться в районе населенного пункта и удерживают занимаемые позиции.

В частности, военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады отражают атаки противника и наносят ему потери в живой силе, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск.



В войсках отметили, что обстановка на этом участке фронта остается сложной и динамичной, однако заявления о полной оккупации Орехово-Васильевки являются преждевременными и некорректными.

В группировке "Восток" также призвали представителей медиа и администраторов информационных ресурсов проверять информацию и пользоваться исключительно официальными источниками.