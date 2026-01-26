RU

ВСУ опровергли фейк об оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области: продолжаются бои

Иллюстративное фото: ВСУ опровергли фейк об оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные опровергли информацию о якобы полном контроле российских войск над населенным пунктом Орехово-Васильевка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Как сообщили в группировке, распространенные отдельными информационными ресурсами данные не соответствуют действительности. Украинские подразделения продолжают находиться в районе населенного пункта и удерживают занимаемые позиции.

В частности, военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады отражают атаки противника и наносят ему потери в живой силе, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск.

В войсках отметили, что обстановка на этом участке фронта остается сложной и динамичной, однако заявления о полной оккупации Орехово-Васильевки являются преждевременными и некорректными.

В группировке "Восток" также призвали представителей медиа и администраторов информационных ресурсов проверять информацию и пользоваться исключительно официальными источниками.

 

Ситуация на фронте

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что основные силы противника сосредоточены в одном из кварталов многоэтажной застройки Купянска, где сейчас продолжаются мероприятия по очистке территории. Украинские защитники пытаются завершить операцию с минимальными потерями.

В то же время Вооруженные силы Украины сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают наступление российских войск на подступах к Мирнограду. Также Силы обороны опровергли информацию о якобы захвате села Миньковка в Донецкой области, подчеркнув, что населенный пункт остается под контролем Украины.

Ранее в ВСУ отмечали, что обстановка в Волчанске на Харьковщине остается стабильной, хотя российские подразделения пытаются обойти город и расширить зону своего влияния.

Непосредственно в Волчанске оккупационные войска ведут попытки продвижения в юго-западной части города, где продолжаются интенсивные боевые столкновения.

