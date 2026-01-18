У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами села Міньківка на Донеччині
Село Міньківка у Донецькій області перебуває під контролем Сил оборони України. Інформація про захоплення росіянами населеного пункту не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угруповання військ "Схід".
"Населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку перебуває під контролем Сил оборони України. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах", - зазначили військові.
В угрупованні зазначили, що заяви пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує.
deepstatemap.live
ЗСУ спростовують інформацію про захоплення сіл на Донеччині
Нагадаємо, вчора, 17 січня, в Угрупованні військ "Схід" спростували заяви росіян про захоплення населеного пункту Привілля в Донецькій області.
Також у ЗСУ спростували окупацію села Андріївка у Сумській області.
Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області. Однак у ДШВ спростували цю інформацію.
Військові зазначили, що станом на поточний момент Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах.
Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів. Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі.