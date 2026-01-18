У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами села Міньківка на Донеччині

Село Міньківка у Донецькій області перебуває під контролем Сил оборони України. Інформація про захоплення росіянами населеного пункту не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угруповання військ "Схід".

В угрупованні зазначили, що заяви пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує.

"Населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку перебуває під контролем Сил оборони України. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах", - зазначили військові.

ЗСУ спростовують інформацію про захоплення сіл на Донеччині

Нагадаємо, вчора, 17 січня, в Угрупованні військ "Схід" спростували заяви росіян про захоплення населеного пункту Привілля в Донецькій області.

Також у ЗСУ спростували окупацію села Андріївка у Сумській області.

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області. Однак у ДШВ спростували цю інформацію.

Військові зазначили, що станом на поточний момент Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах.

Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів. Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі.