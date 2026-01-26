ЗСУ спростували фейк про окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині: тривають бої

Українські військові спростували інформацію про нібито повний контроль російських військ над населеним пунктом Оріхово-Василівка в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування військ "Схід".

В угрупуванні "Схід" також закликали представників медіа й адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти інформацію та користуватися виключно офіційними джерелами.

У військах зазначили, що обстановка на цій ділянці фронту залишається складною та динамічною, однак заяви про повну окупацію Оріхово-Василівки є передчасними та некоректними.

Зокрема, військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади відбивають атаки противника та завдають йому втрат у живій силі, попри значний тиск з боку окупаційних військ.

Як повідомили в угрупуванні, поширені окремими інформаційними ресурсами дані не відповідають дійсності. Українські підрозділи продовжують перебувати в районі населеного пункту та утримують займані позиції.

Ситуація на фронті

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що основні сили противника зосереджені в одному з кварталів багатоповерхової забудови Куп'янська, де наразі тривають заходи з очищення території. Українські захисники намагаються завершити операцію з мінімальними втратами.

Водночас Збройні сили України зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують наступ російських військ на підступах до Мирнограда. Також Сили оборони спростували інформацію про нібито захоплення села Міньківка на Донеччині, підкресливши, що населений пункт залишається під контролем України.

Раніше у ЗСУ зазначали, що обстановка у Вовчанську на Харківщині залишається стабільною, хоча російські підрозділи намагаються обійти місто та розширити зону свого впливу.

Безпосередньо у Вовчанську окупаційні війська ведуть спроби просування в південно-західній частині міста, де тривають інтенсивні бойові зіткнення.