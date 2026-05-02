У ЗСУ сказали, чи дійсно росіяни просунулись в Сумській області

Російська Федерація вчергове збрехала, що має просування в Сумській області. Населений пункт Миропілля перебуває під контролем української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування військ "Курськ".
"Вкотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня", - йдеться у повідомленні.
Військові додали, що їх підрозділи контролюють район і жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій в тому районі впродовж останніх кількох днів.
"Ми знову спостерігаємо інформаційні конвульсії до чергової "священної дати". Наближається 9 травня - головний фетиш російської воєнної міфології. Показово, що їхнє так зване "СВО" вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти "захоплюються" хоча б у інформаційних повідомленнях", - додали в угрупуванні військ "Курськ".
Нагадаємо, вчора у 71-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що росіяни в Сумській області вкотре намагалися штурмувати позиції українських військ по газопроводу. Однак спроба ворога виявилася невдалою.
Також у середині квітня ми писали, що росіяни протягом 10 днів активно посилювали тиск на прикордонні райони Сумської області, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Зокрема, тиск відчувався в районі сіл Грабовське та Миропольське.