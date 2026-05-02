В ВСУ сказали, действительно ли россияне продвинулись в Сумской области

21:49 02.05.2026 Сб
2 мин
Что сказали военные по поводу "боев" за населенный пункт Мирополье?
aimg Эдуард Ткач
Фото: подразделения контролируют район (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Российская Федерация в очередной раз солгала, что имеет продвижение в Сумской области. Населенный пункт Мирополье находится под контролем украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Курск".

"В который раз опровергаем российские фантазии. На этот раз враждебное Минобороны заявило о захвате села Мирополье на Сумщине. Официально заявляем, что это откровенная ложь", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что их подразделения контролируют район и никакого продвижения врага нет, как и никаких штурмовых действий в том районе в течение последних нескольких дней.

"Мы снова наблюдаем информационные конвульсии к очередной "священной дате". Приближается 9 мая - главный фетиш российской военной мифологии. Показательно, что их так называемое "СВО" уже длится дольше, чем та война, победу в которой россияне празднуют. Но ордена и медали нужны ежегодно, поэтому населенные пункты "захватываются" хотя бы в информационных сообщениях", - добавили в группировке войск "Курск".

Бои в Сумской области

Напомним, вчера в 71-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что россияне в Сумской области в очередной раз пытались штурмовать позиции украинских войск по газопроводу. Однако попытка врага оказалась неудачной.

Также в середине апреля мы писали, что россияне в течение 10 дней активно усиливали давление на приграничные районы Сумской области, пытаясь захватывать села вблизи границы. В частности, давление ощущалось в районе сел Грабовское и Миропольское.

Российская ФедерацияСумская областьВойна в Украине