В ВСУ сказали, действительно ли россияне продвинулись в Сумской области

"В который раз опровергаем российские фантазии. На этот раз враждебное Минобороны заявило о захвате села Мирополье на Сумщине. Официально заявляем, что это откровенная ложь", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что их подразделения контролируют район и никакого продвижения врага нет, как и никаких штурмовых действий в том районе в течение последних нескольких дней.

"Мы снова наблюдаем информационные конвульсии к очередной "священной дате". Приближается 9 мая - главный фетиш российской военной мифологии. Показательно, что их так называемое "СВО" уже длится дольше, чем та война, победу в которой россияне празднуют. Но ордена и медали нужны ежегодно, поэтому населенные пункты "захватываются" хотя бы в информационных сообщениях", - добавили в группировке войск "Курск".