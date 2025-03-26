У ЗСУ розповіли, чи впливають переговори про припинення вогню на темпи мобілізації

За словами речника ОК "Захід", в Україні діє правовий режим воєнного стану, тому темпи мобілізації не можуть піддаватися впливам, незалежно від того, що відбувається ззовні.

"Генеральний штаб виконує планове завдання щодо мобілізації людських ресурсів для поповнення Сил оборони і безпеки для виконання завдань, які пов'язані з відсіччю і стримуванням збройної агресії РФ проти України", - зазначив Домбровський.

Він наголосив, що заходи з мобілізації в Україні будуть відбуватися безперервно, поки не буде прийнято інше рішення щодо мирного врегулювання війни.

Переговори щодо припинення вогню між РФ та Україною

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пропонував як перші кроки для врегулювання війни з Росією запровадити режим тиші у повітрі та на морі. Але 11 березня за результатами зустріч делегацій від Києва та Вашингтона у Саудівській Аравії американська сторона запропонувала всеосяжне перемир'я між Україною та РФ

Україна погодилася на цю пропозицію, проте Москва не дала ствердної відповіді. Однак російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом нібито погодився на 30-денний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України, але атаки з боку РФ не припинилися.

Водночас Путін не прийняв пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів, як свідчать заяви Кремля. Натомість російський диктатор назвав умови, за яких може відбутись припинення бойових дій. Він вимагає зупинки мобілізації в Україні та надання їй військової допомоги й розвідданих.

Під час нових перемовин у Саудівській Аравії між делегаціями від України, США та Росії обговорювалися питання та деталі можливого припинення вогню.