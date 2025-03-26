В ВСУ рассказали, влияют ли переговоры о прекращении огня на темпы мобилизации

По словам представителя ОК "Запад", в Украине действует правовой режим военного положения, поэтому темпы мобилизации не могут подвергаться влиянию, независимо от того, что происходит извне.

"Генеральный штаб выполняет плановое задание по мобилизации человеческих ресурсов для пополнения Сил обороны и безопасности для выполнения задач, связанных с отпором и сдерживанием вооружённой агрессии РФ против Украины", - отметил Домбровский.

Он подчеркнул, что мероприятия по мобилизации в Украине будут происходить непрерывно, пока не будет принято другое решение по мирному урегулированию войны.

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал в качестве первых шагов для урегулирования войны с Россией ввести режим тишины в воздухе и на море. Но 11 марта по результатам встречи делегаций от Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии американская сторона предложила всеобъемлющее перемирие между Украиной и РФ

Украина согласилась на это предложение, однако Москва не дала утвердительного ответа. Однако российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом якобы согласился на 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины, но атаки со стороны РФ не прекратились.

В то же время Путин не принял предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, как свидетельствуют заявления Кремля. Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий. Он требует остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.

Во время новых переговоров в Саудовской Аравии между делегациями от Украины, США и России обсуждались вопросы и детали возможного прекращения огня.