У ЗСУ розкрили плани росіян в районі Оріхова: що задумав ворог

Російські окупанти отримали завдання підійти максимально близько до Оріхова Запорізької області та закріпитися на його околицях.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
"За даними нашої розвідки, російські підрозділи отримали завдання підійти якнайближче до Оріхова", - повідомив Волошин.
За його словами, йдеться про ділянки фронту від Щербаків та Малих Щербаків до Малої Токмачки на сході, де росіяни планують спочатку вийти на передову, а потім здійснити штурмові дії.
"Ці ворожі підрозділи мають зараз спочатку вийти на передову, потім здійснити штурмові дії і закріпитися на околицях Оріхова", - розповів речник.
Пр цьому Волошин зазначив, що українські сили продовжують відстежувати рухи ворога та готові до відбиття його штурмів на зазначеному напрямку.
Нагадаємо, раніше російські "воєнкори" заявили про нібито контрнаступ ЗСУ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. У Силах оборони півдня ці повідомлення спростували та пояснили реальну ситуацію на фронті.
Військові зазначають, що росіяни малюють спотворену лінію бойового зіткнення, таким чином вони намагаються виправдати власні попередні неправдиві заяви, поширюючи вигадки про нібито український контрнаступ.
Найсправді ж українські бійці проводять розвідувально-пошукові дії та зачистки. З військової точки зору ці дії не є контрнаступом.
Зокрема, нещодавно Сили оборони зачистили від росіян населений пункт Тернувате у Запорізькій області. Селище перебуває під контролем України.
Також українські бійці зачистили від російських окупантів село Косівцеве у Запорізькій області.
У січні росіяни розповсюдили інформацію про нібито окупацію села Тернувате, але це насправді не відповідало дійсності.
Окрім того, раніше ми повдомляли, що у 2026 році Росія планує посилити наступ у Запорізькій області.