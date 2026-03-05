У ЗСУ розкрили плани росіян в районі Оріхова: що задумав ворог

Російські окупанти отримали завдання підійти максимально близько до Оріхова Запорізької області та закріпитися на його околицях.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

"За даними нашої розвідки, російські підрозділи отримали завдання підійти якнайближче до Оріхова", - повідомив Волошин.

За його словами, йдеться про ділянки фронту від Щербаків та Малих Щербаків до Малої Токмачки на сході, де росіяни планують спочатку вийти на передову, а потім здійснити штурмові дії.

"Ці ворожі підрозділи мають зараз спочатку вийти на передову, потім здійснити штурмові дії і закріпитися на околицях Оріхова", - розповів речник.

Пр цьому Волошин зазначив, що українські сили продовжують відстежувати рухи ворога та готові до відбиття його штурмів на зазначеному напрямку.