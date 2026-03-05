В ВСУ раскрыли планы россиян в районе Орехова: что задумал враг
Российские оккупанты получили задание подойти максимально близко к Орехову Запорожской области и закрепиться на его окраинах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
"По данным нашей разведки, российские подразделения получили задание подойти как можно ближе к Орехову", - сообщил Волошин.
По его словам, речь идет об участках фронта от Щербаков и Малых Щербаков до Малой Токмачки на востоке, где россияне планируют сначала выйти на передовую, а затем осуществить штурмовые действия.
"Эти вражеские подразделения должны сейчас сначала выйти на передовую, затем осуществить штурмовые действия и закрепиться в окрестностях Орехова", - рассказал спикер.
При этом Волошин отметил, что украинские силы продолжают отслеживать движения врага и готовы к отражению его штурмов на указанном направлении.
Ситуация в Запорожской области
Напомним, ранее российские "военкоры" заявили о якобы контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны юга эти сообщения опровергли и объяснили реальную ситуацию на фронте.
Военные отмечают, что россияне рисуют искаженную линию боевого соприкосновения, таким образом они пытаются оправдать собственные предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.
На самом деле украинские бойцы проводят разведывательно-поисковые действия и зачистки. С военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением.
В частности, недавно Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Терноватое в Запорожской области. Поселок находится под контролем Украины.
Также украинские бойцы зачистили от российских оккупантов село Косовцево в Запорожской области.
В январе россияне распространили информацию о якобы оккупации села Терноватое, но это на самом деле не соответствовало действительности.
Кроме того, ранее мы сообщали, что в 2026 году Россия планирует усилить наступление в Запорожской области.