В ВСУ раскрыли планы россиян в районе Орехова: что задумал враг

Российские оккупанты получили задание подойти максимально близко к Орехову Запорожской области и закрепиться на его окраинах.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"По данным нашей разведки, российские подразделения получили задание подойти как можно ближе к Орехову", - сообщил Волошин.

По его словам, речь идет об участках фронта от Щербаков и Малых Щербаков до Малой Токмачки на востоке, где россияне планируют сначала выйти на передовую, а затем осуществить штурмовые действия.

"Эти вражеские подразделения должны сейчас сначала выйти на передовую, затем осуществить штурмовые действия и закрепиться в окрестностях Орехова", - рассказал спикер.

При этом Волошин отметил, что украинские силы продолжают отслеживать движения врага и готовы к отражению его штурмов на указанном направлении.