В ВСУ раскрыли планы россиян в районе Орехова: что задумал враг

16:10 05.03.2026 Чт
2 мин
Удается ли оккупантам продвинуться на этом направлении?
aimg Татьяна Степанова
В ВСУ раскрыли планы россиян в районе Орехова: что задумал враг Фото: россияне пытаются подойти максимально близко к Орехову (Getty Images)

Российские оккупанты получили задание подойти максимально близко к Орехову Запорожской области и закрепиться на его окраинах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"По данным нашей разведки, российские подразделения получили задание подойти как можно ближе к Орехову", - сообщил Волошин.

По его словам, речь идет об участках фронта от Щербаков и Малых Щербаков до Малой Токмачки на востоке, где россияне планируют сначала выйти на передовую, а затем осуществить штурмовые действия.

"Эти вражеские подразделения должны сейчас сначала выйти на передовую, затем осуществить штурмовые действия и закрепиться в окрестностях Орехова", - рассказал спикер.

При этом Волошин отметил, что украинские силы продолжают отслеживать движения врага и готовы к отражению его штурмов на указанном направлении.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, ранее российские "военкоры" заявили о якобы контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны юга эти сообщения опровергли и объяснили реальную ситуацию на фронте.

Военные отмечают, что россияне рисуют искаженную линию боевого соприкосновения, таким образом они пытаются оправдать собственные предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.

На самом деле украинские бойцы проводят разведывательно-поисковые действия и зачистки. С военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением.

В частности, недавно Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Терноватое в Запорожской области. Поселок находится под контролем Украины.

Также украинские бойцы зачистили от российских оккупантов село Косовцево в Запорожской области.

В январе россияне распространили информацию о якобы оккупации села Терноватое, но это на самом деле не соответствовало действительности.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в 2026 году Россия планирует усилить наступление в Запорожской области.

