ЗСУ розгромили три підрозділи РФ під час навчань на Запоріжжі (яскраве відео)

Нагадаємо, що Росія розгортає нову інфраструктуру для запуску ударних безпілотників. Вздовж кордону з Білоруссю вже зафіксовано щонайменше п'ять нових об'єктів у Брянській, Орловській і Смоленській областях.

Частина з них розташована за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону і, за оцінками аналітиків, здатна одночасно розміщувати сотні дронів, що ускладнює роботу української ППО.

Як повідомляло РБК-Україна, через удари по логістиці окупантів на півдні кількість їхніх штурмових дій скоротилась удвічі. Натомість росіяни почали частіше застосовувати авіацію та керовані авіабомби, замінюючи артилерію, якої стає менше через перебої з постачанням.