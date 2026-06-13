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ЗСУ розгромили три підрозділи РФ під час навчань на Запоріжжі (яскраве відео)

09:25 13.06.2026 Сб
2 хв
Які цілі уразили військові СБС?
aimg Олена Чупровська
Фото: СБС вдарили по полігону на Запоріжжі та знищили російський ЗРК (GettyImages)

Вночі 12 червня безпілотники Сил безпілотних систем завдали серії ударів по тимчасово окупованій Запорізькій області - одразу три російські підрозділи опинились під атакою під час навчань.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Удар прийшовся по полігону "Восточний" у селі Новопетрівка Запорізької області. Там одночасно проводили підготовку три підрозділи:

  • 40-а бригада морської піхоти (Камчатка) - та сама, що понад рік штурмувала Вугледар і втратила більшу частину особового складу на підступах до міста;
  • 1461-й полк 36-ї армії - бурятський полк територіальних військ;
  • 1466-й полк 5-ї армії - новобранці з Приморського краю.

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Усі три підрозділи діють на Гуляйпільському відтинку фронту в Запорізькій області.

Що уразили вночі

Окрім полігону, СБС ударили і по таких цілях:

  • зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" - поблизу села Вершина Друга, Запорізька область;
  • зенітна установка ЗУ-23 - поблизу Новопетрівки;
  • розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу - також у районі Новопетрівки;
  • пункт управління підрозділу безпілотників 120-го дивізіону морської піхоти - поблизу Новоандріївки, Донецька область;
  • технічний пункт десантування підрозділу безпілотників - поблизу Довжанська, Луганська область.

Нагадаємо, що Росія розгортає нову інфраструктуру для запуску ударних безпілотників. Вздовж кордону з Білоруссю вже зафіксовано щонайменше п'ять нових об'єктів у Брянській, Орловській і Смоленській областях.

Частина з них розташована за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону і, за оцінками аналітиків, здатна одночасно розміщувати сотні дронів, що ускладнює роботу української ППО.

Як повідомляло РБК-Україна, через удари по логістиці окупантів на півдні кількість їхніх штурмових дій скоротилась удвічі. Натомість росіяни почали частіше застосовувати авіацію та керовані авіабомби, замінюючи артилерію, якої стає менше через перебої з постачанням.

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Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів