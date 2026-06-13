ВСУ разгромили три подразделения РФ во время учений на Запорожье (яркое видео)

Ночью 12 июня беспилотники Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по временно оккупированной Запорожской области - сразу три российских подразделения оказались под атакой во время учений.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.
Удар пришелся по полигону "Восточный" в селе Новопетровка Запорожской области. Там одновременно проводили подготовку три подразделения:
Все три подразделения действуют на Гуляйпольском отрезке фронта в Запорожской области.
Кроме полигона, СБС ударили и по таким целям:
Напомним, что Россия разворачивает новую инфраструктуру для запуска ударных беспилотников. Вдоль границы с Беларусью уже зафиксировано по меньшей мере пять новых объектов в Брянской, Орловской и Смоленской областях.
Часть из них расположена в нескольких десятках километров от белорусской границы и, по оценкам аналитиков, способна одновременно размещать сотни дронов, что затрудняет работу украинской ПВО.
Как сообщало РБК-Украина, из-за ударов по логистике оккупантов на юге количество их штурмовых действий сократилось вдвое. Зато россияне стали чаще применять авиацию и управляемые авиабомбы, заменяя артиллерию, которой становится меньше из-за перебоев с поставками.