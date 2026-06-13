ВСУ разгромили три подразделения РФ во время учений на Запорожье (яркое видео)

Напомним, что Россия разворачивает новую инфраструктуру для запуска ударных беспилотников. Вдоль границы с Беларусью уже зафиксировано по меньшей мере пять новых объектов в Брянской, Орловской и Смоленской областях.

Часть из них расположена в нескольких десятках километров от белорусской границы и, по оценкам аналитиков, способна одновременно размещать сотни дронов, что затрудняет работу украинской ПВО.

Как сообщало РБК-Украина, из-за ударов по логистике оккупантов на юге количество их штурмовых действий сократилось вдвое. Зато россияне стали чаще применять авиацию и управляемые авиабомбы, заменяя артиллерию, которой становится меньше из-за перебоев с поставками.