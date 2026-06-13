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ВСУ разгромили три подразделения РФ во время учений на Запорожье (яркое видео)

09:25 13.06.2026 Сб
2 мин
Какие цели поразили военные СБС?
aimg Елена Чупровская
Фото: СБС ударили по полигону на Запорожье и уничтожили российский ЗРК (GettyImages)

Ночью 12 июня беспилотники Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по временно оккупированной Запорожской области - сразу три российских подразделения оказались под атакой во время учений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Удар пришелся по полигону "Восточный" в селе Новопетровка Запорожской области. Там одновременно проводили подготовку три подразделения:

  • 40-я бригада морской пехоты (Камчатка) - та самая, что больше года штурмовала Угледар и потеряла большую часть личного состава на подступах к городу;
  • 1461-й полк 36-й армии - бурятский полк территориальных войск;
  • 1466-й полк 5-й армии - новобранцы из Приморского края.

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Все три подразделения действуют на Гуляйпольском отрезке фронта в Запорожской области.

Что поразили ночью

Кроме полигона, СБС ударили и по таким целям:

  • зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - вблизи села Вершина Вторая, Запорожская область;
  • зенитная установка ЗУ-23 - вблизи Новопетровки;
  • расчет переносного зенитного ракетного комплекса - также в районе Новопетровки;
  • пункт управления подразделения беспилотников 120-го дивизиона морской пехоты - вблизи Новоандреевки, Донецкая область;
  • технический пункт десантирования подразделения беспилотников - вблизи Должанска, Луганская область.

Напомним, что Россия разворачивает новую инфраструктуру для запуска ударных беспилотников. Вдоль границы с Беларусью уже зафиксировано по меньшей мере пять новых объектов в Брянской, Орловской и Смоленской областях.

Часть из них расположена в нескольких десятках километров от белорусской границы и, по оценкам аналитиков, способна одновременно размещать сотни дронов, что затрудняет работу украинской ПВО.

Как сообщало РБК-Украина, из-за ударов по логистике оккупантов на юге количество их штурмовых действий сократилось вдвое. Зато россияне стали чаще применять авиацию и управляемые авиабомбы, заменяя артиллерию, которой становится меньше из-за перебоев с поставками.

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