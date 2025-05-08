ЗСУ про путінське "перемир'я": вже понад 50 боєзіткнень, відповідаємо дзеркально

Українські військові зафіксували вже понад 50 бойових зіткнень на фронті, попри оголошене диктатором Володимиром Путіним чергове "перемир'я". Сили оборони відповідають дзеркально на дії окупантів.

"Політичну складову так званого чергового "перемир'я", оголошеного російським диктатором, не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції. Однак, змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано більше 50 боєзіткнень з противником", - зазначив речник.

Як відзначив Волошин, штурмові дії загарбників відбувалися практично на усіх напрямках фронту. Але більшість боєзіткнень було зафіксовано на ключових напрямках - Покровському та Новопавлівському.

Речник додав, що українські військові в межах оборонної операції відповідають дзеркально на дії російських окупантів.

"В усіх випадках в рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоровʼя українських воїнів", - сказав Волошин.