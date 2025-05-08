Зранку РФ активізувала удари з авіації по Сумській області попри "перемир'я": є жертва

Росія активізувала обстріли Сумської області зранку 8 травня. І це попри те, що глава Кремля Володимир Путін оголосив "перемир'я" на 9 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, ДСНС у Сумській області .

Так, за даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі, вже 8 травня, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумській області.

Зокрема, зранку 8 травня ворог здійснив авіаудари по території Білопільської громади.

"На місце події прибули фахівці ДСНС. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги", - розповіли у ДСНС.

Наслідки обстрілу у Сумській області (facebook.com/DSNSSUMY)

У Сумському районі, внаслідок нічного обстрілу, виникли пожежі у трьох житлових будинках.

"Рятувальники працювали на місці події з ночі до самого ранку. На жаль, внаслідок цієї події загинула одна цивільна особа", - зазначили у відомстві.

Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано, ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.

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Загалом у період із 14.30 по 20.30 7 травня (підчас третьої за добу хвилі атаки) противник завдав удару 31 ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово (Росія).

"Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - розповіли у Повітряних силах.

Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано.