ВСУ о путинском "перемирии": уже более 50 боестолкновений, отвечаем зеркально

Украинские военные зафиксировали уже более 50 боевых столкновений на фронте, несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным очередное "перемирие". Силы обороны отвечают зеркально на действия оккупантов.

"Политическую составляющую так называемого очередного "перемирия", объявленного российским диктатором, не буду комментировать. Это не относится к нашей компетенции. Однако, вынужден констатировать лишь тот факт, что у нас в операционной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником", - отметил спикер.

Как подчеркнул Волошин, штурмовые действия захватчиков происходили практически на всех направлениях фронта. Но большинство боестолкновений было зафиксировано на ключевых направлениях - Покровском и Новопавловском.

Спикер добавил, что украинские военные в рамках оборонительной операции отвечают зеркально на действия российских оккупантов.

"Во всех случаях в рамках оборонительной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы и угрозы российской армии, которые будут представлять угрозу жизни и здоровью украинских воинов", - сказал Волошин.