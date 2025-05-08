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ВСУ о путинском "перемирии": уже более 50 боестолкновений, отвечаем зеркально

Украина, Четверг 08 мая 2025 12:54
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ВСУ о путинском "перемирии": уже более 50 боестолкновений, отвечаем зеркально Фото: спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин (скриншот видео)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украинские военные зафиксировали уже более 50 боевых столкновений на фронте, несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным очередное "перемирие". Силы обороны отвечают зеркально на действия оккупантов.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"Политическую составляющую так называемого очередного "перемирия", объявленного российским диктатором, не буду комментировать. Это не относится к нашей компетенции. Однако, вынужден констатировать лишь тот факт, что у нас в операционной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником", - отметил спикер.

Как подчеркнул Волошин, штурмовые действия захватчиков происходили практически на всех направлениях фронта. Но большинство боестолкновений было зафиксировано на ключевых направлениях - Покровском и Новопавловском.

Спикер добавил, что украинские военные в рамках оборонительной операции отвечают зеркально на действия российских оккупантов.

"Во всех случаях в рамках оборонительной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы и угрозы российской армии, которые будут представлять угрозу жизни и здоровью украинских воинов", - сказал Волошин.

"Перемирие" Путина на 9 мая

Ранее Кремль объявил так называемое "перемирие" на три дня с 8 по 10 мая. В эти дни в Россию съехались лидеры и делегации других стран по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Завтра, 9 мая, в Москве пройдет большой парад.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина давно согласилась на предложение прекращения огня, которое внесли США. Но он подчеркивал, что перемирие должно быть объявлено на 30 дней, а не на три, как хочет Кремль.

Но Россия, несмотря на свое "перемирие", этой ночью и утром активизировала авиаудары по Сумской области.

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