ЗСУ просунулися на Куп’янському та Покровському напрямках, - ISW

Українські Сили оборони досягли тактичних успіхів на Куп’янському та Покровському напрямках.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики ISW зазначають, що оприлюднені 15 січня геолокаційні кадри свідчать про нещодавнє просування українських військ на північ від Куп’янська в Харківській області.
Водночас 16 та 17 січня російські війська здійснювали атаки безпосередньо в Куп’янську, а також на північний схід від міста - в районах Дворічної та Красного Першого, на схід - у напрямку Петропавлівки, Подолу та Кучерівки, і на південний схід - поблизу Піщаного та Курилівки.
Крім того, за даними ISW, геолокаційні відеозаписи від 17 січня підтверджують просування українських підрозділів на північний захід від Світлого, що розташоване на схід від Покровська в Донецькій області.
У звіті зазначається, що 16 та 17 січня війська РФ атакували в межах самого Покровська та поблизу нього - зокрема на північний захід у районі Гришиного, на північ біля Родинського та Білицького, на північний схід поблизу Сухецького, на схід у напрямку Мирнограда та Рівного, а також на південний захід - у районах Котлиного, Удачного та Молодецького.
Окремо аналітики ISW повідомляють, що українські війська нещодавно просунулися або щонайменше утримують свої позиції в тактичному районі Добропілля - на південний захід від Дорожнього.
Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що українській стороні відомі плани російських військ на січень. За його словами, окупаційні сили намагаються обійти Вовчанськ та просунутися у напрямку Лимана.
Він також повідомив про посилення тиску з боку противника в Куп’янському районі. Водночас усі спроби російських підрозділів прорватися безпосередньо до міста завершуються невдачею. Сили оборони контролюють ситуацію та ефективно припиняють інфільтраційні дії ворога.
Водночас українські військові зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують наступальні дії противника на підступах до Мирнограда.
Крім того, Сили оборони України спростували інформацію про нібито захоплення російськими військами села Міньківка в Донецькій області, наголосивши, що населений пункт залишається під контролем України.