ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях, - ISW

Продвижение ВСУ к северу от Купянска

Аналитики ISW отмечают, что обнародованные 15 января геолокационные кадры свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск к северу от Купянска в Харьковской области.



В то же время 16 и 17 января российские войска осуществляли атаки непосредственно в Купянске, а также на северо-восток от города - в районах Двуречной и Красного Первого, на восток - в направлении Петропавловки, Подола и Кучеровки, и на юго-восток - вблизи Песчаного и Куриловки.

Успехи Сил обороны на Покровском направлении

Кроме того, по данным ISW, геолокационные видеозаписи от 17 января подтверждают продвижение украинских подразделений на северо-запад от Светлого, расположенного к востоку от Покровска в Донецкой области.



В отчете отмечается, что 16 и 17 января войска РФ атаковали в пределах самого Покровска и вблизи него - в частности на северо-запад в районе Гришино, на север возле Родинского и Белицкого, на северо-восток вблизи Сухецкого, на восток в направлении Мирнограда и Ровно, а также на юго-запад - в районах Котлино, Удачного и Молодецкого.

Ситуация в районе Доброполья

Отдельно аналитики ISW сообщают, что украинские войска недавно продвинулись или как минимум удерживают свои позиции в тактическом районе Доброполье - к юго-западу от Дорожного.

