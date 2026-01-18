ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях, - ISW

Украинские Силы обороны достигли тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики ISW отмечают, что обнародованные 15 января геолокационные кадры свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск к северу от Купянска в Харьковской области.
В то же время 16 и 17 января российские войска осуществляли атаки непосредственно в Купянске, а также на северо-восток от города - в районах Двуречной и Красного Первого, на восток - в направлении Петропавловки, Подола и Кучеровки, и на юго-восток - вблизи Песчаного и Куриловки.
Кроме того, по данным ISW, геолокационные видеозаписи от 17 января подтверждают продвижение украинских подразделений на северо-запад от Светлого, расположенного к востоку от Покровска в Донецкой области.
В отчете отмечается, что 16 и 17 января войска РФ атаковали в пределах самого Покровска и вблизи него - в частности на северо-запад в районе Гришино, на север возле Родинского и Белицкого, на северо-восток вблизи Сухецкого, на восток в направлении Мирнограда и Ровно, а также на юго-запад - в районах Котлино, Удачного и Молодецкого.
Отдельно аналитики ISW сообщают, что украинские войска недавно продвинулись или как минимум удерживают свои позиции в тактическом районе Доброполье - к юго-западу от Дорожного.
Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что украинской стороне известны планы российских войск на январь. По его словам, оккупационные силы пытаются обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.
Он также сообщил об усилении давления со стороны противника в Купянском районе. В то же время все попытки российских подразделений прорваться непосредственно в город завершаются неудачей. Силы обороны контролируют ситуацию и эффективно пресекают инфильтрационные действия врага.
В то же время украинские военные сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают наступательные действия противника на подступах к Мирнограду.
Кроме того, Силы обороны Украины опровергли информацию о якобы захвате российскими войсками села Миньковка в Донецкой области, подчеркнув, что населенный пункт остается под контролем Украины.