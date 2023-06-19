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ЗСУ просунулися на двох напрямках: DeepState оновило карту

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Понеділок 19 червня 2023 13:38
ЗСУ просунулися на двох напрямках: DeepState оновило карту Ілюстративне фото: ЗСУ просунулися на двох напрямках (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують просуватися на фронті. Вони досягли успіху на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту DeepState.

Так, українські воїни звільнили село П'ятихатки в Запорізькій області. Цю інформацію вже підтвердили у Міністерстві оборони України.

Загалом наші захисники на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.

ЗСУ просунулися на двох напрямках: DeepState оновило карту

Окрім того, українські бійці відкинули загарбників з висоти біля Оріхово-Василівки у Бахмутському районі Донецької області.

ЗСУ просунулися на двох напрямках: DeepState оновило карту

Ситуація на фронті

Російські окупанти намагаються зупинити просування українських військ на Бахмутському напрямку - перекинули туди додаткові підрозділи та збільшили кількість обстрілів.

Вони також намагаються наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, проте наші бійці не втратили жодного метра землі на цих напрямках.

Водночас наступ Сил оборони України триває у трьох напрямках - Бердянському, Маріупольському та Бахмутському. Їм вже вдалося звільнити понад сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

При цьому експерти ISW зазначають, що ЗСУ можуть тимчасово призупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.

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