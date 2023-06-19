ЗСУ можуть призупинити контрнаступ: експерти ISW назвали причину
ЗСУ можуть тимчасово призупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Так, начальник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що, за його оцінкою, ми не побачимо наступу у найближчі сім днів.
У свою чергу Wall Street Journal повідомляло, що українські підрозділи здебільшого призупинили свої наступи в останні дні, оскільки українське командування переглядає тактику подальших бойових дій.
Ці повідомлення збігаються з недавніми спостереженнями ISW щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України. Експерти ISW раніше зазначали, що українське командування ще не направило більшу частину наявних сил у контрнаступ і ще не розгорнуло своїх основних боєздатних підрозділів.
На думку аналітиків, оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних операцій, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.
Ключові висновки ISW:
- Українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на чотирьох ділянках фронту та досягли обмежених територіальних успіхів.
- Країни Євросоюзу прискорюють постачання зброї до України.
- Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію російських блогерів щодо створення робочої групи в Адміністрації президента, ймовірно, у спробі інтегрувати їх до прокремлівського інформаційного простору.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північ від Сватового і на південь від Кремінної.
- Російські джерела стверджували, що російські сили продовжували відображати українські контрнаступні операції у західній частині Запорізької області.
- Російська окупаційна влада продовжує приділяти пріоритетну увагу лікуванню російських військовослужбовців в окупованому Маріуполі, що, як повідомляється, значно збільшує рівень смертності серед цивільного населення у місті.
Контрнаступ ЗСУ
У перші тижні червня українські війська посилили наступальні дії на сході та південному сході України. ЗСУ вдалося звільнити сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
Генштаб ЗСУ повідомив, що наступ Сил оборони України триває у трьох напрямках – Бердянському, Маріупольському та Бахмутському. Українські військові мають певні успіхи.
Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.
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