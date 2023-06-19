ЗСУ можуть призупинити контрнаступ: експерти ISW назвали причину

ЗСУ можуть тимчасово призупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Так, начальник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що, за його оцінкою, ми не побачимо наступу у найближчі сім днів.

У свою чергу Wall Street Journal повідомляло, що українські підрозділи здебільшого призупинили свої наступи в останні дні, оскільки українське командування переглядає тактику подальших бойових дій.

Ці повідомлення збігаються з недавніми спостереженнями ISW щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України. Експерти ISW раніше зазначали, що українське командування ще не направило більшу частину наявних сил у контрнаступ і ще не розгорнуло своїх основних боєздатних підрозділів.

На думку аналітиків, оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних операцій, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.

Ключові висновки ISW:

Українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на чотирьох ділянках фронту та досягли обмежених територіальних успіхів.

Країни Євросоюзу прискорюють постачання зброї до України.

Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію російських блогерів щодо створення робочої групи в Адміністрації президента, ймовірно, у спробі інтегрувати їх до прокремлівського інформаційного простору.

Російські війська провели обмежені наземні атаки на північ від Сватового і на південь від Кремінної.

Російські джерела стверджували, що російські сили продовжували відображати українські контрнаступні операції у західній частині Запорізької області.

Російська окупаційна влада продовжує приділяти пріоритетну увагу лікуванню російських військовослужбовців в окупованому Маріуполі, що, як повідомляється, значно збільшує рівень смертності серед цивільного населення у місті.

Контрнаступ ЗСУ

У перші тижні червня українські війська посилили наступальні дії на сході та південному сході України. ЗСУ вдалося звільнити сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Генштаб ЗСУ повідомив, що наступ Сил оборони України триває у трьох напрямках – Бердянському, Маріупольському та Бахмутському. Українські військові мають певні успіхи.

Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.