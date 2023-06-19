ua ru
Пн, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ продвинулись по двум направлениям: DeepState обновило карту

Новина українською →
Понедельник 19 июня 2023 13:38
ВСУ продвинулись по двум направлениям: DeepState обновило карту Иллюстративное фото: ВСУ продвинулись на двух направлениях (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают продвигаться на фронте. Они добились успеха на Запорожском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту DeepState.

Так, украинские воины освободили село Пятихатки в Запорожской области. Эту информацию уже подтвердили в Министерстве обороны Украины.

В общей сложности наши защитники на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км.

ВСУ продвинулись по двум направлениям: DeepState обновило карту

Кроме того, украинские бойцы отвергли захватчиков с высоты возле Орехово-Василовки в Бахмутском районе Донецкой области.

ВСУ продвинулись по двум направлениям: DeepState обновило карту

Ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - перебросили туда дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов.

Они также пытаются наступать на Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях, однако наши бойцы не потеряли ни одного метра земли в этих направлениях.

В то же время, наступление Сил обороны Украины продолжается в трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Им уже удалось освободить более семи населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

При этом эксперты ISW отмечают, что ВСУ могут временно приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Бахмут
NEWS
В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток
В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом